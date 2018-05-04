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Северная Корея вернулась к единому времени с Южной Кореей

Южная и Северная Кореи
19:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости мира: Такой шаг был предпринят КНДР для ускорения процесса единства Севера и Юга.

КНДР, согласно указу Президиума Верховного народного собрания, синхронизировала свое время с южнокорейским и перевела часы на 30 минут вперед в ночь на 5 мая, которое уже наступило в стране.

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на Северокорейское информационное агентство.

"Восстановление времени - это первый практический шаг, сделанный после исторической третьей встречи между КНДР и Южной Кореей на высшем уровне для ускорения процесса единства Севера и Юга и превращения их различий в общие вещи", - говорится в сообщении северокорейского агентства.

Ранее парламент Северной Кореи объявил о своем решении объединить свой часовой пояс с Южной Кореей, начиная с 5 мая, в попытке способствовать примирению и единству двух Корей

Северная Корея решила отменить стандартное время и перевела стрелки на 30 минут назад в августе 2015 года, утверждая, что этот шаг был направлен на устранение последствий колониального правления Японии на Корейском полуострове. Две Кореи ранее использовали одинаковое время.

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Новости мира, КНДР, Корейский полуостров, Перевод времени, Южная Корея.
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