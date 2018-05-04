Пашинян расскажет о своих приоритетах в армянском парламенте 8 мая

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян расскажет о своих приоритетах в день избрания премьера Армении. Об этом в комментарии УНН рассказал пресс-секретарь блока "Елк" Тигран Авинян.

"Господин Пашинян об этом будет говорить 8 мая, но я могу обозначить несколько короткосрочных программ, которые можно очень быстро реализовать: во-первых, это судебная система, которая должна быть освобождена от политики. Это должны быть органы, которые работают независимо, это организация, и техническая, и внесение изменений в кодекс, которые приведут к механизмам обеспечения демократических и прозрачных выборов", - сказал Авинян.

Авинян отметил, что фактически свободных выборов в Армении не было с 1995 года.

"Конечно, будет много вопросов, которые связаны с инвестициями. Вы знаете, армянская диаспора, довольно таки большая и влиятельная. И все, в принципе, готовы начать инвестировать в Армению и будем заниматься конкретными проектами, которые будут предложены", - добавил он.