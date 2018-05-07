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КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
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КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"

КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
00:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: США "намеренно провоцируют" Северную Корею перед историческим саммитом между американским и северокорейским лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее последние "миролюбивые жесты" - такие как обещание Ким Чен Ына прекратить ядерные испытания - как "признак слабости".

Такое заявление сделало правительство в Пхеньяне в воскресенье, 6 мая, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"США вводят в заблуждение общественное мнение, утверждая, что заявление КНДР относительно намерений по денуклеаризации Корейского полуострова... является результатом так называемых санкций и давления", - говорится в заявлении северокорейского МИД, распространенном государственным агентством KCNA.

Как сообщалось ранее, 30 апреля Трамп заявил, что местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном мог бы стать "Дом мира" в селе Пханмунджом  на границе Северной и Южной Кореи.

29 апреля власти КНДР заявили, что окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае и процесс его демонтажа будет публичным.

Перед этим президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветания и объединении Корейского полуострова.

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Новости мира, Денуклеаризация, КНДР, Корейский полуостров, США.
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