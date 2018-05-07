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Взрыв в мечете Афганистана: возросло число жертв

Афганистан
08:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Число жертв от взрыва в мечети Афганистана возросло до 17.

По меньшей мере 17 человек были убиты и 37 ранены в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост.

Об этом сообщает BBC.

В Афганистане в мечети произошел взрыв, много погибших
В Афганистане в мечети произошел взрыв, много погибшихЧитать полностью

"По словам местных чиновников, по меньшей мере 17 человек были убиты и 37 ранены в результате взрыва в мечети. Инцидент, похоже, был вызван взрывчаткой, оставленной в мечети, а не террористом-смертником", - говорится в сообщении.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.

Напомним, вчера на востоке Афганистана в мечети прогремел взрыв. Взрывчатка сработала, когда люди после обеденной молитвы остались в мечети, которая также использовалась в качестве центра регистрации избирателей.

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Новости мира, Афганистан, Взрыв в мечете, Теракт, Теракт в Афганистане, Террорист-смертник.
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