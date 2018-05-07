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Взрыв в мечете Афганистана: возросло число жертв
Новости мира: Число жертв от взрыва в мечети Афганистана возросло до 17.
По меньшей мере 17 человек были убиты и 37 ранены в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост.
Об этом сообщает BBC.
"По словам местных чиновников, по меньшей мере 17 человек были убиты и 37 ранены в результате взрыва в мечети. Инцидент, похоже, был вызван взрывчаткой, оставленной в мечети, а не террористом-смертником", - говорится в сообщении.
На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.
Напомним, вчера на востоке Афганистана в мечети прогремел взрыв. Взрывчатка сработала, когда люди после обеденной молитвы остались в мечети, которая также использовалась в качестве центра регистрации избирателей.
Telegraf.com.ua