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Пашиняна избрали премьер-министром Армении

Никол Пашинян
13:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Парламент Армении избрал лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Оппозиционный депутат парламентской франкции "Елк" ("Выход"), лидер протестных движений в Армении Никол Пашинян 8 мая в ходе специального заседания Национального собрания избран на пост премьер-министра республики.

Об этом сообщает PanARMENIAN.Net.

"За" кандидатуру Пашиняна проголосовали 59 депутатов из 101 присутствующего, "против" - 42.

Пашинян стал 16-м премьер-министром Армении.

Ранее три парламентские фракции - "Елк", АРФ "Дашнакцутюн" и "Блок Царукян" - объявили о поддержке кандидатуры Пашиняна. А РПА заявила, что не будет препятствовать проведению выборов и окажет содействие выдвинутому не менее 1/3 от общего числа депутатов кандидату на пост премьер-министра Армении - лидеру оппозиции Николу Пашиняну.

На Площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, чтобы посмотреть прямую трансляцию заседания НС. Они радостными возгласами встретили весть об избрании Пашиняна.

Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53.

Как сообщалось, в Армении с 13 апреля проходили массовые акции протеста против выдвижения на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Несмотря на митинги, парламент избрал Саргсяна премьером, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку под давлением протестующих.

После отставки Саргсяна протесты продолжились против правящей Республиканской партии. Лидер протестов, депутат Никол Пашинян заявлял, что готов стать новым главой правительства. После того, как лидер "Елк" призвал оппозицию к всеобщей забастовке, а в парламенте распалась правящая коалиция, Республиканская партия согласилась на повторное голосование по кандидатуре премьера.

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Новости мира, Армения, Ереван, Никола Пашинян, Премьер-министром Армении.
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