Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко встретился с президентом Болгарии Борисовым
Порошенко встретился с президентом Болгарии Борисовым
Новости: Активы "Нафтогаза" в Крыму: в НАК ожидают суда в Гааге
Активы "Нафтогаза" в Крыму: в НАК ожидают суда в Гааге
Новости: Балотелли получит вызов в сборную Италии
Балотелли получит вызов в сборную Италии
Новости: Евровидение 2018: MELOVIN спел свою песню под укулеле (Видео)
Евровидение 2018: MELOVIN спел свою песню под укулеле (Видео)
X

Главы правоохранителей Армении отправлены в отставку

Никола Пашинян
18:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Никола Пашинян отправил в отставку глав полиции и службы безопасности Армении.

Руководители службы безопасности и полиции Армении были отправлены в отставку по требованию премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент Армении Армен Саркисян уволил главу службы безопасности страны и главу полиции по требованию вновь избранного премьер-министра Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, оппозиционный лидер Пашинян был избран парламентом на пост премьер-министра Армении на этой неделе. Этим завершилась мирная революция, которой предшествовали недели массовых протестов против коррупции в Армении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Армен Саркисян, Армения, Никола Пашинян, Президент Армении.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Госсекретарь США отправился в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном Ким Чен Ын в Китае встретился с Си Цзиньпином Пашиняна избрали премьер-министром Армении

Последние новости

Саудовская Аравия пригрозила разработкой ядерного оружия Настоящие мужчины, которые занялись собой и скинули большой вес (Фото) В Киеве 9 мая неизвестные устроили запрещенный салют
Сегодня читают
01 В Украину идет похолодание
02 Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
03 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
04 Супрун развенчала еще один миф
05 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
Новости сегодня
18:56 Вы будете смеяться: строительные неудачи от настоящих горе-мастеров
18:56 Назван список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
18:35 Папараци засняли набравшую лишние килограммы Джессику Симпсон
18:32 В МВД отмечают необходимость конкретных шагов по деоккупации Донбасса
18:29 Вы не поверите глазам: художник создает потрясающие скульптуры из стекла (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Украины осуществил визит в зону ООС
Полторак осуществил визит в зону ООС
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: В Венгрии избрали премьер-министра
В Венгрии избрали премьер-министра
Новости: Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Добавить комментарий
0