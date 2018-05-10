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Главы правоохранителей Армении отправлены в отставку
Новости мира: Никола Пашинян отправил в отставку глав полиции и службы безопасности Армении.
Руководители службы безопасности и полиции Армении были отправлены в отставку по требованию премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Об этом сообщает Reuters.
"Президент Армении Армен Саркисян уволил главу службы безопасности страны и главу полиции по требованию вновь избранного премьер-министра Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, оппозиционный лидер Пашинян был избран парламентом на пост премьер-министра Армении на этой неделе. Этим завершилась мирная революция, которой предшествовали недели массовых протестов против коррупции в Армении.
Telegraf.com.ua