Главы правоохранителей Армении отправлены в отставку

Руководители службы безопасности и полиции Армении были отправлены в отставку по требованию премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент Армении Армен Саркисян уволил главу службы безопасности страны и главу полиции по требованию вновь избранного премьер-министра Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, оппозиционный лидер Пашинян был избран парламентом на пост премьер-министра Армении на этой неделе. Этим завершилась мирная революция, которой предшествовали недели массовых протестов против коррупции в Армении.