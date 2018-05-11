На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют людей (Видео)

Правительство индонезийского острова Ява объявило об эвакуации из-за извержения вулкана Мерапи. Об этом сообщает The Jakarta Post. "Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Слеман (BNPB) в Джокьякарте приказало эвакуироваться жителям и приезжим на территории в радиусе 5 километров от вулкана", - говорится в сообщении. Фреатическое извержение вулкана случилось утром в пятницу и сопровождалось выбросами пепла. "Мы призываем местных жителей сохранять спокойствие", - заявил представитель BNPB Сутопо Пурво Нугрохо. О пострадавших или материальном ущербе власть не сообщала, однако, как пишет издание, извержение может зацепить жителей двух провинций - Джокьякарта и Центральная Ява. Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) заявил, что ситуация остается "нормальной", а также подчеркнул, что продолжит наблюдать за извержением. Как сообщалось ранее, после нескольких дней сейсмической активности на Гавайях (США) и извержения вулкана Килауеа, что повлекло уничтожение десятков домов и эвакуацию 1,7 тыс. жителей, сейсмологи предупреждают о новой вулканической активности.