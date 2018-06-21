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Президент Южной Кореи: На полуострове больше нет войны
Новости мира: Мун Чжэ Ин уверен, что встречи Ким Чен Ына с руководством Южной Кореи и президентом США Дональдом Трампом положили конец вражде на Корейском полуострове.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с Северной Кореей. Об этом сообщает "Ренхап". По его словам, после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, Сеул объявил об окончании вражды между Северной и Южной Кореей.
Он также добавил, что КНДР работают над полной денуклеаризацией, а Южная Корея и США приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове. Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что "на полуострове больше нет войны"
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