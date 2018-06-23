Разделенные Корейской войной семьи вновь встретятся

Северная и Южная Кореи договорились организовать первую за три года встречу семей, разделенных Корейской войной 1950–1953 годов. Об этом сообщает Reuters. Встречи запланированы на период с 20-го по 26 августа.

В них примут участие по 100 человек с каждой стороны. Организацией таких встреч занимается организация Красного Креста. Воссоединение семей – одно из обещаний лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля 2018 года. Первые встречи разлученных родственников состоялись в 1985 году.

Последняя была проведена в 2015 году. C 2000 года более 23 тысяч разделенных жителей КНДР и Южной Кореи встретились лично или пообщались по видеосвязи в рамках программы по воссоединению. К марту 2018 года умерли 56% из более чем 131 тысячи южных корейцев, которые подавали заявление на участие в программе, пишет агентство