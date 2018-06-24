В Китае женщина всего за пару минут разбила прокатный Ferrari (Видео)

В Китае женщина арендовала спорткар Ferrari 458 и через несколько минут врезалась в дорожное ограждение, спровоцировав серьезную аварию с двумя машинами. Об этом пишет The Sun. Садясь за руль нового спортивного автомобиля она призналась, что это ее первая поездка на Ferrari. "Это вправду самое удивительное ощущение", - также добавила она. Спустя несколько минут она врезалась в дорожное ограждение, а следом за ним - в едущий по встречной полосе BMW. Тот, в свою очередь, задел Nissan. Стоимость автомобиля оценили в 500 тысяч фунтов стерлингов. После аварии у него сильно повредилась передняя часть и отвалилось переднее левое колесо.В ходе ДТП сработали подушки безопасности и женщина не получила серьезных травм.