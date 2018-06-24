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Наводнение в Китае: Более тысячи людей эвакуировано, есть погибшие
Новости мира: Непогода в Китае накрыла 14 районов, есть жертвы.
В ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района заявили, что сильные дожди вызвали наводнения в 14 районах Китая, административно подчиненных 3 городам, бедствие терпят свыше 40 тыс. человек, два человека погибли.
Об этом сообщает Синьхуа.
Нынешним бедствием охвачены 40,3 тыс. человек, экстренной эвакуации и размещению подверглись 1127 человек, в экстренной помощи нуждаются 540 человек, два человека погибли.
Площадь пострадавших от бедствия сельхозугодий составляет 2670 га, обрушились 346 помещений в 116 дворах.
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