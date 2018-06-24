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Глава МИД Сингапура рассказал во сколько обошлась встреча Трампа и Ким Чен Ына

Саммит в Сингапуре
17:56 Сегодня Телеграф

Новости мира: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном обошлась Сингапуру в $12 миллионов.

На организацию встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла 12 июня на острове Сентоса Сингапур потратил около 12 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министра иностранных дел республики, передает Украинская правда.

По его информации, расходы Сингапура составили 16,3 млн. сингапурских долларов и большая часть этих средств была потрачена на организацию охраны. Деталей о статьях расходов глава МИД не предоставил.

Ранее премьер-министр Сингапура оценил расходы на проведение саммита лидеров США и КНДР в 20 миллионов долларов, а глава МИД уточнил, что эта сумма включает стоимость гостиничного номера Ким Чен Ына.

Сообщения о стоимости проведения встречи вызвали недовольство местных жителей.

Исторический саммит лидеров США и КНДР относительно ситуации на Корейском полуострове состоялся в сингапурском гостиничном комплексе Capella на острове Сентоса. Политики провели встречу тет-а-тет за закрытыми дверями, которая длилась 41 минуту.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Сингапур, США.
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