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Футбольная команда пропала без вести в таиландской пещере Кхао Луанг

Пещера Кхао Луанг
21:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: В Таиланде пропал тренер и его футбольная команда.

Таиланде 11 футболистов и их тренер исчезли в пещере Кхао Луанг, расположенной в провинции Чианграй на севере страны, в национальном заповеднике в населенном пункте Понг Пха и известной своими сталактитами и сталагмитами. Об этом сообщает Bangkok Post.

Сегодня, 24 июня, сотрудники парка нашли мотоцикл и 11 велосипедов, которые были оставлены у входа в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и другим спортивным оборудованием, которое лежало в корзинах.

Представитель местного футбольного клуба подтвердил, что эти вещи принадлежат 11 игрокам и тренеру их команды, а несколько свидетелей проинформировали правоохранителей о том, что видели, как тренер и футболисты вошли в пещеру.

Сотрудники парка прошли три километра вглубь пещеры, но никого не нашли и вынуждены были прекратить поиски из-за сильного дождя.

Предполагается, что футболисты и тренер все еще внутри, поєтому спасательную операцию намерены продолжить.

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Новости мира, Кхао Луанг, Таиланд, Футболисты, Чианграй.
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