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Сингапур потратил на встречу Ким Чен Ына и Трампа $12 млн

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
10:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Основная часть расходов из 20 млн сингапурских долларов ($14,7 млн) была потрачена на обеспечение безопасности лидеров США и КНДР.

Власти Сингапура опубликовали данные о расходах на организацию встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня. Как сообщает агентство Reuters, по данным Министерства иностранных дел Сингапура, власти потратили лишь $12 млн.

Призыв обнародовать официальные данные прозвучал после того, как премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун некоторое время назад высказал мнение, что сумма расходов составила около 20 млн сингапурских долларов ($14,7 млн). Эти цифры вызвали критику со стороны общественности, в первую очередь в социальных сетях. Приводя официальные данные о расходах, Министерство иностранных дел Сингапура пояснило, что основная часть средств была потрачена на обеспечение безопасности обоих лидеров. Более подробных данных министерство не сообщает.

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Все по теме:

Новости мира, Встреча, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Расходы, Сингапур.
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