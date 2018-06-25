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Сильное наводнение и оползни во Вьетнаме, погибли 7 человек, еще 12 пропали

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Наводнение во Вьетнаме
16:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Во Вьетнаме на севере страны в результате наводнения и оползней, которые произошли из-за сильных ливней, погибли не менее 7 человек, еще 12 пропали без вести.

Из-за наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями, в северном Вьетнаме, начиная с субботы, погибли по меньшей мере семь человек и еще 12 - пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вьетнамских чиновников из службы чрезвычайных ситуаций.

"Все жертвы - из горных провинций Лайтяу и Хазянг, где наводнения и оползни ранили еще 5 человек", - говорится в сообщении.

Добавляется, что дожди в Лайтяу уже утихают, но существует угроза дальнейшего роста числа жертв, а шансы найти пропавших людей крайне низкие.

Кроме того, природная стихия нанесла Вьетнаму материальный ущерб в размере свыше 3,32 млн долларов США.

Как известно, Вьетнам очень уязвим к стихийным бедствиям - от них погибают сотни людей ежегодно. Только за прошлый год эта цифра составила 389 человек.

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Новости мира, Наводнение во Въетнаме, Оползни, Погибшие, Пропавшие без вести, Сильные ливни.
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