Сильное наводнение и оползни во Вьетнаме, погибли 7 человек, еще 12 пропали

Из-за наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями, в северном Вьетнаме, начиная с субботы, погибли по меньшей мере семь человек и еще 12 - пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вьетнамских чиновников из службы чрезвычайных ситуаций.

"Все жертвы - из горных провинций Лайтяу и Хазянг, где наводнения и оползни ранили еще 5 человек", - говорится в сообщении.

Добавляется, что дожди в Лайтяу уже утихают, но существует угроза дальнейшего роста числа жертв, а шансы найти пропавших людей крайне низкие.

Кроме того, природная стихия нанесла Вьетнаму материальный ущерб в размере свыше 3,32 млн долларов США.

Как известно, Вьетнам очень уязвим к стихийным бедствиям - от них погибают сотни людей ежегодно. Только за прошлый год эта цифра составила 389 человек.