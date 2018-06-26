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В Индии запретили одноразовые пластиковые изделия

Пластиковый мусор
10:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В Индии вступил в силу запрет на использование одноразовых изделий из пластика, под штрафные санкции уже попали McDonald's и Starbucks.

В Индии McDonald's и Starbucks были оштрафованы за использование изделий из пластмассы. Об этом сообщает CNN.

"Компании были оштрафованы, потому что не нашли альтернативу для таких упаковочных предметов, как пластиковые крышки для напитков", - говорится в сообщении.

Запрет на одноразовые пластиковые изделия, включая пакеты, контейнеры для пищевых продуктов и столовые приборы, был объявлен в конце марта, но вступил в силу в субботу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пластик "угрозой для человечества". Правительство страны обязалось ликвидировать весь пластик в ней до 2022 года.

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Новости мира, McDonalds, Starbucks, Индия, Пластик, Штраф.
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