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В Индии запретили одноразовые пластиковые изделия
Новости мира: В Индии вступил в силу запрет на использование одноразовых изделий из пластика, под штрафные санкции уже попали McDonald's и Starbucks.
В Индии McDonald's и Starbucks были оштрафованы за использование изделий из пластмассы. Об этом сообщает CNN.
"Компании были оштрафованы, потому что не нашли альтернативу для таких упаковочных предметов, как пластиковые крышки для напитков", - говорится в сообщении.
Запрет на одноразовые пластиковые изделия, включая пакеты, контейнеры для пищевых продуктов и столовые приборы, был объявлен в конце марта, но вступил в силу в субботу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пластик "угрозой для человечества". Правительство страны обязалось ликвидировать весь пластик в ней до 2022 года.
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