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Японская принцесса отказалась от королевского титула ради брака с "простолюдином"

Кей Мория и Аяко Такамадо
09:01 Сегодня Телеграф

Новости мира: Принцесса из Японии Аяко Такамадо отказалась от королевского статуса, чтобы выйти замуж за мужчину из простой семьи.

Японская принцесса Аяко Такамадо отказалась от королевского статуса, чтобы выйти замуж за простого человека. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

"Третья и самая молодая дочь покойного принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, намерена выйти замуж за Кей Морию, 32-летнего сотрудника судоходной фирмы NYK Line", - говорится в сообщении.

В Японии мужчину наказали за уход на обед на три минуты раньше

Пара познакомилась менее года назад. Помолвка назначена на 12 августа, свадьба — на 29 октября.

Согласно императорскому праву, принцесса покинет дом после свадьбы. Но получит бонусный платеж около миллиона долларов.

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Новости мира, Акихито, Аяко Такамадо, Япония, Японская принцесса.
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