Японская принцесса отказалась от королевского титула ради брака с "простолюдином"

Японская принцесса Аяко Такамадо отказалась от королевского статуса, чтобы выйти замуж за простого человека. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

"Третья и самая молодая дочь покойного принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, намерена выйти замуж за Кей Морию, 32-летнего сотрудника судоходной фирмы NYK Line", - говорится в сообщении.

Пара познакомилась менее года назад. Помолвка назначена на 12 августа, свадьба — на 29 октября.

Согласно императорскому праву, принцесса покинет дом после свадьбы. Но получит бонусный платеж около миллиона долларов.