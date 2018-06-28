Помпео собирается в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе совершит первый после встречи лидеров США и КНДР визит в Пхеньян, где проведет переговоры о выполнении договоренностей о денуклеаризации КНДР. Об этом сообщило в четверг американское издание Financial Times со ссылкой сразу на четыре источника в администрации.

"Государственный секретарь США Майк Помпео отправится с визитом в Северную Корею на следующей неделе для продвижения усилий администрации Трампа по денуклеаризации страны", - отмечается в сообщении.

Визит главы американской дипломатии станет первым личным контактом на высшем уровне между США и КНДР после встречи президента Д. Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня. Тогда в итоговой декларации не хватало деталей относительно дальнейших действий, пишет издание, однако в Белом доме прилагают усилия для того, чтобы сделать следующие шаги. Из-за визита в Пхеньян госсекретарь М. Помпео даже отменил запланированную на 6 июля встречу с главой МИД Индии в Вашингтоне, уточнили источники. Официальное заявление Госдепартамента США по поводу поездки госсекретаря ожидается в ближайшие дни.