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Помпео собирается в КНДР

Майк Помпео
20:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Госсекретарь Майк Помпео проведет переговоры в Пхеньяне о денуклеаризации Корейского полуострова.

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе совершит первый после встречи лидеров США и КНДР визит в Пхеньян, где проведет переговоры о выполнении договоренностей о денуклеаризации КНДР. Об этом сообщило в четверг американское издание Financial Times со ссылкой сразу на четыре источника в администрации.

"Государственный секретарь США Майк Помпео отправится с визитом в Северную Корею на следующей неделе для продвижения усилий администрации Трампа по денуклеаризации страны", - отмечается в сообщении.

Визит главы американской дипломатии станет первым личным контактом на высшем уровне между США и КНДР после встречи президента Д. Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня. Тогда в итоговой декларации не хватало деталей относительно дальнейших действий, пишет издание, однако в Белом доме прилагают усилия для того, чтобы сделать следующие шаги. Из-за визита в Пхеньян госсекретарь М. Помпео даже отменил запланированную на 6 июля встречу с главой МИД Индии в Вашингтоне, уточнили источники. Официальное заявление Госдепартамента США по поводу поездки госсекретаря ожидается в ближайшие дни.

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Новости мира, Госсекретарь, Майк Помпео, Пхеньян, Северная Корея, США.
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