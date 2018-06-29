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Япония и США выступают за полную денуклеаризацию КНДР

КНДР и США
08:28 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Целью Японии и США является полное уничтожение баллистических ракет, а также всех средств массового поражения на Корейском полуострове.

США и Япония будут добиваться от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов. Об этом заявил в пятницу министр обороны Японии Ицунори Онодера на пресс-конференции после переговоров со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

"Мы разделяем мнение о том, что Северная Корея должна ликвидировать все виды средств массового уничтожения: ядерные, биологические и химические, — сказал министр. — Уничтожению подлежат также баллистические ракеты всех типов".

Министр обороны США подтвердил такую позицию. "Мы решительно выступаем, — отметил Д. Мэттис, — за полную ликвидацию средств массового уничтожения и баллистических ракет Северной Кореи в проверенной и необратимой форме".

Глава Пентагона повторил, что США и Южная Корея отменяют запланированные на июль и август учения морской пехоты и крупномасштабные маневры Ulchi Freedom Guardian в интересах создания благоприятной для диалога с Пхеньяном атмосферы.

"Тем самым мы поможем нашим дипломатам успешно вести переговоры в направлении мирного решения проблем Корейского полуострова, — сказал министр. — В то же время мы будем укреплять военное сотрудничество с союзниками, чтобы диалог с Северной Кореей велся с сильных позиций". Д. Мэттис также подчеркнул важность неукоснительного выполнения санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

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Новости мира, Денуклеаризация, КНДР, Корейский полуостров, США, Япония.
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