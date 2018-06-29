Подозреваемым в убийстве брата Ким Чен Ына предъявили обвинение

В Малайзии предъявили обвинение двум подозреваемым женщинам в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуроров Малайзии. По мнению суда, обвиняемых тренировали специально для того, чтобы распылить в лицо Ким Чен Нама нервно-паралитическое вещество.

"Две женщины, которых обвиняют в убийстве сводного брата лидера КНДР, должны были пройти подготовку для выполнения заказного убийства, используя смертельное нервно-паралитическое вещество VX", - говорится в сообщении.

Обвиняемыми являются гражданка Индонезии Сити Айша и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Прокуроры заявили, что они должны были тренироваться, чтобы распылить в лицо Ким Чен Нама нервно-паралитическое вещество VX, опровергнув, таким образом, версию обвиняемых, которые утверждали в ходе допроса, что они якобы не понимали, что совершают убийство, а думали, что участвуют в реалити-шоу. Прокурор подчеркнул, что им было известно, что они имеют дело с высокотоксичным веществом, а также о том, что женщины должны смыть его с себя в течение 15 минут. В КНДР отрицают обвинения Южной Кореи и США, что за убийством стоит режим Ким Чен Ына.

14 февраля 2017 года в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура старшему брату лидера КНДР прыснули в лицо нервно-паралитическое вещество. Ким Чен Нам умер по дороге из аэропорта в больницу. Ким Чен Нам считался наиболее вероятным преемником Ким Чен Ына, однако он попал в опалу после того, как в 2001 году попытался выехать по фальшивому паспорту в Японию.