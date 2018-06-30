Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции

Власти Китая обнародовала документ, согласно которому страна планирует постепенно упростить возможности для инвестирования для иностранцев.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на издание Bloomberg.

Отмечается, что ограничения для иностранных компаний в Китае будут отменять постепенно в течение 2021-2022 годов.

Тем временем в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность ограничить доступ к инвестициям в технологиях компаниям, доля собственности китайцев у которых составляет более чем 25%. Таким образом власть пытается предупредить нарушения прав интеллектуальной собственности на американские технологии.

При этом объем китайских инвестиций в США сократился более чем в 10 раз через таможенную политику администрации Трампа.

Напомним: 19 июня стало известно о решении Трампа ввести пошлины на 200 миллиардов долларов китайского импорта в случае, если Китай решит ввести пошлины против американских товаров.

15 июня Трамп ввел в действие решение об обложении налогами очередной порции китайских товаров. Кроме этого, сообщалось, что Трамп не планирует останавливаться на введенных им торговых ограничениях и готовит новую порцию пошлин, которые коснутся уже 100 миллиардов долларов китайского импорта.

В целом с начала торгового спора с Китаем, США ввели таможенные ограничения на более 150 миллиардов долларов китайского импорта.