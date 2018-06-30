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Денуклеаризация КНДР: Ким Чен Ын пытается обмануть Трампа

Ким Чен Ын
08:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Ким Чен Ын продолжает работу над ядерным оружием, скрывая этот факт от администрации Трампа.

Американская разведка считает, что в последние месяцы Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на нескольких секретных объектах.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц, которые рассказали данную информацию на условиях анонимности, передает телеканал "112-Украина".

По их словам, лидер КНДР Ким Чен Ын попытается скрыть это от администрации Дональда Трампа и ввести в заблуждение США на дальнейших переговорах по денуклеаризации.

Северная Корея могла активизировать производство обогащенного урана для ядерного оружия. Об этом телеканалу сообщили пять официальных лиц США, ссылаясь на последние разведывательные данные. Хотя КНДР и Соединенные Штаты договорились "работать в направлении денуклеаризации", все же конкретной сделки нет.

"В то время как КНДР прекратила ракетные и ядерные испытания, нет никаких доказательств того, что они сокращают запасы или что они прекратили производство", - сказал один из источников. - Существует совершенно однозначное доказательство того, что они пытаются обмануть США".

Четверо других официальных лиц, знакомых с оценкой разведки, также заявили, что Северная Корея имеет такое намерение относительно США.

Они добавили, что уже длительное время было понятно, что в Северной Корее есть по крайней мере еще один объект для обогащения ядерного топлива, помимо Йонбена (официально считается, что это единственный ядерный научно-исследовательский центр в КНДР).

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Новости мира, Денуклеаризация, КНДР, США, Южная Корея.
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