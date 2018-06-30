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В Афганистане объявили о завершении перемирия с "Талибаном"

Ашраф Гани
11:45 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о завершении перемирия с террористами "Талибана", которое действовало в связи с окончанием священног месяца Рамадан.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с террористами "Талибана". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TOLOnews.

"Перемирие завершено, нашим силам безопасности и обороны разрешено проводить необходимые операции", - заявил Гани.

Он подчеркнул, что правительство Афганистана стремится достичь мира, однако не собирается сдавать территории "Талибану".

Гани заявил, что правительство хотело бы превратить "Талибан" в политическую группу.

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Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани 7 июня объявил о временном перемирии с "Талибаном" до 20 июня в связи с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан. После этого он продлил срок действия перемирия, однако талибы заявили о возобновлении боевых действий.

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Новости мира, Ашраф Гани, Завершение, Перемирие, Президент Афганистана, Талибан.
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