В Афганистане объявили о завершении перемирия с "Талибаном"

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с террористами "Талибана". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TOLOnews.

"Перемирие завершено, нашим силам безопасности и обороны разрешено проводить необходимые операции", - заявил Гани.

Он подчеркнул, что правительство Афганистана стремится достичь мира, однако не собирается сдавать территории "Талибану".

Гани заявил, что правительство хотело бы превратить "Талибан" в политическую группу.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани 7 июня объявил о временном перемирии с "Талибаном" до 20 июня в связи с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан. После этого он продлил срок действия перемирия, однако талибы заявили о возобновлении боевых действий.