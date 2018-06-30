СМИ: Индия может прекратить импорт нефти из Ирана

Министерство нефти Индии попросило нефтепереработчиков подготовиться к "резкому сокращению или прекращению" импорта иранской нефти с ноября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Экономическая правда.

"Индия попросила нефтепереработчиков быть готовыми к любой возможной ситуации, поскольку ситуация все еще развивается. Может быть как резкое сокращение, так и полное прекращение импорта", - сообщил источник.

Как отмечается, Индия заявила, что не признает односторонние ограничения, введенные Соединенными Штатами, а вместо этого применяет санкции ООН.

Однако, как сообщают источники, Индия, крупнейший потребитель иранской нефти после Китая, будет вынуждена принять меры, чтобы не стать экономически изолированной от США.

По информации источников в Министерстве нефти Индии, в четверг состоялась встреча с нефтеперерабатывающими заводами, на которой им было предложено найти альтернативы иранской нефти.

Как заявил министр нефти Индии Дхармендра Прадхан, Индия будет отстаивать свои интересы, принимая решение об импорте нефти.

Ранее сообщалось, что официальный Вашингтон будет требовать от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить импорт этой продукции из Ирана с 4 ноября нынешнего года для обеспечения экономического давления на Тегеран.