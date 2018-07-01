Захватывающий вид: в Китае появился самый длинный стеклянный мост (Видео)

На юге Китая открыли самый длинный в мире стеклянный мост. Конструкция в 200 метров длиной завершается смотровой площадкой. И все это на высоте в несколько метров над пропастью. Чтобы стекло оставалось прозрачным, посетителей пускают в бахилах. Однако окружающие пейзажи, захватывающие дыхание, способны оценить не все – некоторым туристам становится не до пейзажей, когда во время прогулки по мосту их парализует страх. Тогда на помощь приходят специально обученные сотрудники. Строители уверяют, что бояться ходить по стеклу не следует, потому что пол сверхпрочный – каждая его секция может выдержать вес двух машин.