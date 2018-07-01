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КНДР и Южная Корея возобновили связь между флотами

Северная и Южная Корея
17:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Военный корабль Южной Кореи впервые за десять лет связался с патрульной лодкой КНДР.

Южная и Северная Корее впервые за 10 лет возобновили использование радиосвязи "корабль-корабль" для нормализации коммуникации на море между своими флотами. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

"Министерство обороны Республики Корея заявило, что коммуникация будет проходить для поддержки недавних договоренностей между обеими странами о разрядке военного напряжения и предотвращении неожиданных инцидентов, особенно в Желтом море", - говорится в сообщении.

В 9 утра состоялся тестовый выход на связь - корейский военный корабль осуществил контакт с северокорейской патрульной лодкой, которая сразу ответила на вызов. Морская коммуникация между двумя Кореями резко ухудшилась в мае 2008 года, когда КНДР перестала отвечать на южнокорейские вызовы.

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Новости мира, Корабли, Радиосвязь, Северная Корея, Флот, Южная Корея.
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