Из Китая эвакуировали 11 американских дипломатов

Из Китая эвакуированы 11 сотрудников американских дипломатических представительств. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Восьмерых человек эвакуировали из генерального консульства США в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), одного дипломата - из генконсульства в Шанхае, двух - из посольства в Пекине", - идет речь в сообщении.

Причиной, по сообщениям, было недомогание, которое сотрудники диппредставительств ощутили через звуковое или ультразвуковое влияние. Сотрудники пройдут обследование на родине. Первые симптомы были зафиксированы у дипломатов в Гуанчжоу еще в апреле. По такой же причине ранее США и Канада эвакуировали нескольких сотрудников своих диппредставительств в столице Кубы Гаване.