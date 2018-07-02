В Китае из-за дождей возник транспортный колапс

Проливные дожди нарушили работу железнодорожного и автомобильного транспорта в провинции Сычуань, в результате чего приостановлено движение шести поездов и закрыто более десятка скоростных автодорог.

Об этом сообщает Синьхуа.

По сообщению филиала Китайской железнодорожной корпорации в Чэнду, участок высокоскоростной железной дороги, связывающей Чэнду - административный центр провинции Сычуань и Сиань - административный центр провинции Шэньси, северо-западный Китай был закрыт для проверки с целью обеспечения транспортной безопасности в понедельник в 9 часов утра.

На участке Чаотянь-Гуанъюань этой железной дороги на территории провинции Сычуань был зарегистрирован чрезмерный уровень осадков.

Приостановлено движение шести поездов, курсирующих между Чэнду и Сианем, еще больше пассажирских поездов задержано.

Между тем, как сообщило транспортное ведомство провинции Сычуань, участки 17 скоростных автодорог были закрыты из-за сильных дождей.

В части уездов города Мэйшань, расположенного на юго-западе Чэндуской равнины, количество осадков за 12 часов с ночи воскресенья до утра понедельника достигло 100 мм, в результате уровень воды во многих малых и средних реках превысил критическую отметку.