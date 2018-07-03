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Из-за аномальной жары в Японии погибли 3 человека

Жара в Японии
13:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Жара в Японии превышает 30 градусов по Цельсию, госпитализированы 3,5 тыс. человек, погибли по меньшей мере 3 человека.

По крайней мере три человека погибли, свыше 3,4 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами в Японии в период с 25 июня по 2 июля из-за сильной жары. Об этом сообщило во вторник Главное пожарное управление Японии, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

В общей сложности за неделю в стране были госпитализированы 3 473 человека, что в 5,2 раза больше, чем в период с 18 по 25 июня. Стрелки термометров на прошлой неделе уверенно держались выше отметки в 30 градусов Цельсия.

В 2017 году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы. Власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце.

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Новости мира, Аномалия, Жара, Жертвы, Пострадавшие, Япония.
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