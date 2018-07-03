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Арестовали экс-премьер-министра Малайзии

Арест Наджиба Разака
15:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Малайзийского экс-премьера Наджиба Разака взяли под стражу по подозрению в краже миллиардов долларов из госфонда, который он возглавлял.

В Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака по делу о пропаже миллиардов долларов из государственного фонда. Об сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с делом

"Во вторник в Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака по делу о пропаже миллиардов долларов из государственного фонда, который он учредил почти 10 лет тому назад", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, Разака арестовали в собственном доме по ордеру на взятие под стражу без внесения залога. По словам некоего собеседника, ожидается, что экс-премьеру в среду предъявят обвинения в суде.

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Новости мира, Арест, Госфонд, Малайзия, Наджиб Разак, Хищение.
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