Арестовали экс-премьер-министра Малайзии

В Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака по делу о пропаже миллиардов долларов из государственного фонда. Об сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с делом

"Во вторник в Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака по делу о пропаже миллиардов долларов из государственного фонда, который он учредил почти 10 лет тому назад", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, Разака арестовали в собственном доме по ордеру на взятие под стражу без внесения залога. По словам некоего собеседника, ожидается, что экс-премьеру в среду предъявят обвинения в суде.