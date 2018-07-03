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Арестовали экс-премьер-министра Малайзии
Новости мира: Малайзийского экс-премьера Наджиба Разака взяли под стражу по подозрению в краже миллиардов долларов из госфонда, который он возглавлял.
В Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака по делу о пропаже миллиардов долларов из государственного фонда. Об сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с делом
"Во вторник в Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака по делу о пропаже миллиардов долларов из государственного фонда, который он учредил почти 10 лет тому назад", - говорится в сообщении.
Как сообщает Reuters, Разака арестовали в собственном доме по ордеру на взятие под стражу без внесения залога. По словам некоего собеседника, ожидается, что экс-премьеру в среду предъявят обвинения в суде.
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