Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко призывает ЕС и США давить на РФ для освобождения политзаключенных
Геращенко призывает ЕС и США давить на РФ для освобождения политзаключенных
Новости: Рева: За границей работает более 3 миллиона украинцев
Рева: За границей работает более 3 миллиона украинцев
Новости: Украина назвала состав на чемпионат мира по фехтованию
Украина назвала состав на чемпионат мира по фехтованию
Новости: Реальные места, которые стали прототипами для локаций мультиков Диснея (Фото)
Реальные места, которые стали прототипами для локаций мультиков Диснея (Фото)
X

В Индонезии паром потерпел крушение, много погибших

Тонущий паром
11:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: скриншот

Новости мира: Во вторник недалеко от индонезийского острова затонул паром, в результате чего погибли десятки человек.

Возле индонезийского острова Сулавеси затонул паром, вследствие чего по меньшей мере 31 человек погиб.

Об этом сообщает AP.

"Пассажиры, которые всю ночь провели на затонувшем пароме возле индонезийского острова Сулавеси, были спасены в среду. Количество погибших достигло 31 человека", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что поиски трех человек продолжаются, но они, вероятно, утонули и их тела находятся внутри судна.

Судно начало тонуть в бурном море во вторник после обеда. Чтобы спасти людей, капитан направил судно к берегу, посадив паром за 200-300 метров от него. 

На Суматре затонул паром

Согласно документам на борту судна находились 139 пассажиров.

При этом отмечается, что также во вторник спасатели прекратили поиск другого судна с 164 людьми на борту, затонувшего еще 18 июня неподалеку от острова Суматра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Индонезия, Корабликрушение, Океан, Паром, Проишествие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Эксперты подсчитали ядерный арсенал Китая В Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере В Китае из-за дождей возник транспортный колапс

Последние новости

Бомбические приколы в картинках, от которых будет улыбка до ушей Отравление детей в лагере на Киевщине: названа вероятная причина Актеры-мужчины, которые отлично сыграли женские роли
Сегодня читают
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео
04 Певицу Тину Кароль засмеяли за новый образ
05 "Реал" готов отпустить Роналду в "Ювентус": названа цена
Новости сегодня
11:47 Порошенко поздравил американцев с Днем независимости
11:44 Форвард Шахтера получил серьезную травму на сборах
11:40 Маникюр 2018: захватывающие дух ногти с птицами (Фото)
11:38 Блейк Вуд в новой книге Taschen разместил неизвестные ранее снимки Эми Уайнхаус
11:27 В Ювентусе прокомментировали возможный трансфер Роналду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Массовое отравление детей на Киевщине: стало известно о состоянии пострадавших
Массовое отравление детей на Киевщине: подробности
Новости: США празднуют 242 День независимости: фото
США празднуют 242 День независимости: фото
Новости: "Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
"Хлебное перемирие" на Донбассе: враг продолжает стрелять
Новости: Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita
Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita
Добавить комментарий
0