В Индонезии паром потерпел крушение, много погибших

Возле индонезийского острова Сулавеси затонул паром, вследствие чего по меньшей мере 31 человек погиб.

Об этом сообщает AP.

"Пассажиры, которые всю ночь провели на затонувшем пароме возле индонезийского острова Сулавеси, были спасены в среду. Количество погибших достигло 31 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски трех человек продолжаются, но они, вероятно, утонули и их тела находятся внутри судна.

Судно начало тонуть в бурном море во вторник после обеда. Чтобы спасти людей, капитан направил судно к берегу, посадив паром за 200-300 метров от него.

Согласно документам на борту судна находились 139 пассажиров.

При этом отмечается, что также во вторник спасатели прекратили поиск другого судна с 164 людьми на борту, затонувшего еще 18 июня неподалеку от острова Суматра.