Спасательная операция в Таиланде: дети пока остаются в пещере

Спасательную операцию детской футбольной команды и тренера, которых обнаружили дайверы в таиландской пещере, приостановили чтобы создать все условия для безопасной эвакуации.

Как передает "Радио свобода", представители власти говорят, что хотят быть на 100 процентов уверены, что смогут эвакуировать подростков без вреда их здоровью.

"Обнаруженных в пещере тайских подростков осмотрели специалисты. По словам медиков, состояние всех детей удовлетворительное, хотя они и немного истощены", - отмечается в сообщении.

На опубликованном видео подростки улыбаются, называют свои имена и говорят, что чувствуют себя хорошо. Эти кадры потом показали на поверхности родителям пропавших школьников. Некоторые из них уже не верили, что снова увидят своих детей, сказано в сообщении.

"В настоящее время спасатели все еще не решили, как поднять детей на поверхность. Футбольную команду и тренера обнаружили военные дайверы в четырех километрах от входа в пещеру. Чтобы выбраться оттуда, нужно плыть по узким коридорам под водой. Школьники, которые выросли в горном районе, не умеют плавать. Представители власти говорят, что хотят быть на 100 процентов уверены, что смогут эвакуировать подростков без вреда для их здоровья", - информирует издание.

Как сообщалось, 2 июля в Таиланде через девять дней после исчезновения в пещере Кхао Луанг обнаружены живыми все 12 подростков и их футбольный тренер. Сейчас с детьми, которых 9 суток искали в пещерах, находятся спасатели, медики и военные. Вывести найденных на поверхность не могут, поскольку сейчас вода очень сильная, а место для прохода очень узкое.