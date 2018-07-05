Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Русская церковь - церковь страны-агрессора
Порошенко: Русская церковь - церковь страны-агрессора
Новости: В Евросоюзе могут изменить правила безвиза
В Евросоюзе могут изменить правила безвиза
Новости: Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
Новости: "Выключи свет, зажги свой огонь": коллекция Жан-Поля Готье удивила публику
"Выключи свет, зажги свой огонь": коллекция Жан-Поля Готье удивила публику
X

Спасательная операция в Таиланде: дети пока остаются в пещере

Смотрите фото (5)
Дети пока останутся в подводной пещере
08:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Спасательную операцию детей, которых обнаружили в пещере в Таиланде, остановили.

Спасательную операцию детской футбольной команды и тренера, которых обнаружили дайверы в таиландской пещере, приостановили чтобы создать все условия для безопасной эвакуации.

Как передает "Радио свобода", представители власти говорят, что хотят быть на 100 процентов уверены, что смогут эвакуировать подростков без вреда их здоровью.

"Обнаруженных в пещере тайских подростков осмотрели специалисты. По словам медиков, состояние всех детей удовлетворительное, хотя они и немного истощены", - отмечается в сообщении.

На опубликованном видео подростки улыбаются, называют свои имена и говорят, что чувствуют себя хорошо. Эти кадры потом показали на поверхности родителям пропавших школьников. Некоторые из них уже не верили, что снова увидят своих детей, сказано в сообщении.

"В настоящее время спасатели все еще не решили, как поднять детей на поверхность. Футбольную команду и тренера обнаружили военные дайверы в четырех километрах от входа в пещеру. Чтобы выбраться оттуда, нужно плыть по узким коридорам под водой. Школьники, которые выросли в горном районе, не умеют плавать. Представители власти говорят, что хотят быть на 100 процентов уверены, что смогут эвакуировать подростков без вреда для их здоровья", - информирует издание.

Оказались в западне: найденных детей в пещере Таиланда не возможно поднять на поверхность

Как сообщалось, 2 июля в Таиланде через девять дней после исчезновения в пещере Кхао Луанг обнаружены живыми все 12 подростков и их футбольный тренер. Сейчас с детьми, которых 9 суток искали в пещерах, находятся спасатели, медики и военные. Вывести найденных на поверхность не могут, поскольку сейчас вода очень сильная, а место для прохода очень узкое.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дети, Пещера, Спасательная операция, Таиланд, Футбольная компания.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Из-за аномальной жары в Японии погибли 3 человека Индию и Пакистан залило муссонными дождями Гражданам Узбекистана повысили пенсии и зарплаты

Последние новости

Адвокат: "Прокурор" Крыма Поклонская лично причастна к аресту Сенцова Жестокое убийство женщины в Киеве: задержан подозреваемый Как похудение может сказаться на здоровье человека с болезнью сердца
Сегодня читают
01 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
02 Олег Гусев нашел себе новый клуб
03 Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом
04 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
05 Настя Каменских показала стильный образ, на который потратила огромную сумму
Новости сегодня
10:00 Обидчик Ломаченко подался в политику
09:57 Идет на террор: Австралия прекращает финансирование Палестине
09:56 Андрей Любка поделился иллюстрацией своей новой книги
09:47 Госстат подсчитал, сколько украинцы задолжали за коммуналку
09:44 Шевченко будет продавать абонементы на матчи Шахтера
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов, четверо бойцов ранены
"Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов
Новости: Курс валют от НБУ: доллар и евро снова пошли вверх
Курс валют от НБУ: доллар и евро снова пошли вверх
Новости: Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Новости: Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом
Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом
Добавить комментарий
0