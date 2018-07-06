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Аномальные дожди в Японии: из Киото эвакуируют людей
Новости мира: В Японии из-за сильных дождей в окрестностях Киото эвакуируют 160 тысяч человек.
Японское власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказали эвакуировать тысячи жителей с окраин города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей.
Об этом сообщает Reuters.
"Было рекомендовано эвакуировать 160 000 человек по всему региону", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель - его затянуло в сливную трубу. Еще двое человек, бросившихся ему на помощь, получили ранения.
Метеорологи ожидают, что уровень осадков в ближайшие дни возрастет.
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