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Аномальные дожди в Японии: из Киото эвакуируют людей

Аномальные дожди в Японии
00:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Скриншот

Новости мира: В Японии из-за сильных дождей в окрестностях Киото эвакуируют 160 тысяч человек.

Японское власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказали эвакуировать тысячи жителей с окраин города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей.

Об этом сообщает Reuters.

"Было рекомендовано эвакуировать 160 000 человек по всему региону", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель - его затянуло в сливную трубу. Еще двое человек, бросившихся ему на помощь, получили ранения.

Метеорологи ожидают, что уровень осадков в ближайшие дни возрастет.

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Новости мира, Аномальные дожди, Киото, Непогода, Япония.
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