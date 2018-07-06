В Таиланде затонуло прогулочное судно: Минимум 40 человек погибло

Вследствие аварии прогулочного судна "Феникс" у берегов острова Пхукет в Таиланде погибли по меньшей мере 40 человек.

Об этом сообщает The Straits Times.

"По состоянию на 13:26 (по местному времени - ред.) в пятницу, 6 июля, было подтверждено, что 40 пассажиров лодки "Феникс" утонули", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают поиски еще 16 лиц, которых считают пропавшими без вести. Все они - граждане Китая. 49 людей удалось спасти. Пострадавших отправили в госпиталь на Пхукете.

Судно "Феникс" затонуло во время шторма вечером в четверг. Есть информация, что лодка лежит на глубине 40 метров в нескольких километрах от островка До Хе.