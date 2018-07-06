https://telegraf.com.ua/files/2018/07/p_544648981-150x90.jpg Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4213792-v-tailande-zatonulo-progulochnoe-sudno-minimum-40-chelovek-pogiblo.html
В Таиланде затонуло прогулочное судно: Минимум 40 человек погибло
Новости мира: На борту затонувшего судна находились 93 туриста, большинство из которых китайцы, 11 членов экипажа и гид.
Вследствие аварии прогулочного судна "Феникс" у берегов острова Пхукет в Таиланде погибли по меньшей мере 40 человек.
Об этом сообщает The Straits Times.
"По состоянию на 13:26 (по местному времени - ред.) в пятницу, 6 июля, было подтверждено, что 40 пассажиров лодки "Феникс" утонули", - говорится в сообщении.
Спасатели продолжают поиски еще 16 лиц, которых считают пропавшими без вести. Все они - граждане Китая. 49 людей удалось спасти. Пострадавших отправили в госпиталь на Пхукете.
Судно "Феникс" затонуло во время шторма вечером в четверг. Есть информация, что лодка лежит на глубине 40 метров в нескольких километрах от островка До Хе.
Telegraf.com.ua