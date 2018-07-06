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Бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к 10-ти годам тюрьмы

Наваз Шариф
21:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Суд вынес приговор Навазу Шарифу, а также его дочери и зятю.

Суд заочно признал бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа виновным по делу о коррупции и назначил ему наказание в виде десяти лет тюремного заключения.

Как передает РБК, Шариф также обязан выплатить штраф в размере £8 млн. Его дочь Марьям приговорили к семи годам тюрьмы и штрафу в £2 млн.

Кроме того, его зятю Садфару назначили наказание в виде года лишения свободы. В настоящий момент Шариф и его дочь находятся в Лондоне. Там проходит лечение его жена.

Расследование в отношении Шарифа и его семьи началось после публикации так называемого панамского досье, в котором были документы, говорящие о связях политиков и бизнесменов с офшорными компаниями в Панаме.

В частности, в списке оказались дети премьер-министра Пакистана. В июле 2017 года Верховный суд Пакистана дисквалифицировал Шарифа и отстранил от занимаемой должности главу Минфина страны Исхака Дара, которого называли «бухгалтером» премьер-министра.

В апреле Шарифу пожизненно запретили участвовать в политической жизни Пакистана. Он занимал пост премьера с 2013 по 2017 год. 

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Новости мира, Лондон, Наваз Шариф, Пакистан, Панамское досье.
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