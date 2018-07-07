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Сильные проливные дожди в Японии: погибли свыше 10 человек, еще около 45 пропали

Сильные дожди в Японии
12:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Японии проливные дожди уже забрали жизнь у не менее 11 человек, еще около 45 считаются пропавшими без вести, эвакуированы свыше 1, 6 миллиона жителей.

В Японии в результате проливных дождей погибли 11 человек, еще по меньшей мере 45 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"По меньшей мере 45 человек пропали без вести и 11 погибли в результате проливных дождей в западной и центральной частях Японии", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды более 1,6 миллиона человек были эвакуированы.

Метеорологическое агентство Японии выпустило специальные погодные предупреждения в четырех префектурах на западе японского острова Хонсю, призвав граждан к бдительности и предупредив о возможных оползнях, поднятии уровня воды в реках и сильных ветрах.

На Японию обрушился циклон: объявлена массовая эвакуация

Как сообщалось, на этой неделе власти Японии приняли решение эвакуировать тысячи жителей с окраин города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей.

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Новости мира, Непогода в Японии, Погибшие, Проливные дожди, Проливные дожди в Японии, Пропавшие без вести, Япония.
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