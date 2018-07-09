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Наводнение в Японии: число погибших стремительно растет
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09:03 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Новости мира: В Японии в результате сильных ливней около 60 человек считаются пропавшими без вести, около 5 миллионам жителей страны рекомендовали эвакуироваться.
До 100 человек выросло число погибших в результате наводнения на юго-западе Японии, еще около 60 числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ.
Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды.
По метеопрогнозам, ливневые дожди, которые обрушились на центральные и юго-западные районы страны в конце минувшей недели, могут продолжиться.
Жертвами ливней в Японии стали 85 человек
Власти предупреждают об опасности схода селей, призывая население районов, которые могут подвергнуться опасности, к эвакуации.
От наводнения страдают некоторые промышленные предприятия. Так, автомобильная компания "Мазда" сообщила о закрытии своего центрального офиса в Хиросиме.
Telegraf.com.ua