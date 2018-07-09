Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Наводнение в Японии: число погибших стремительно растет

Смотрите фото (4)
Япония
09:03 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Японии в результате сильных ливней около 60 человек считаются пропавшими без вести, около 5 миллионам жителей страны рекомендовали эвакуироваться.

До 100 человек выросло число погибших в результате наводнения на юго-западе Японии, еще около 60 числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ.

Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды.

По метеопрогнозам, ливневые дожди, которые обрушились на центральные и юго-западные районы страны в конце минувшей недели, могут продолжиться.

Жертвами ливней в Японии стали 85 человек

Власти предупреждают об опасности схода селей, призывая население районов, которые могут подвергнуться опасности, к эвакуации.

От наводнения страдают некоторые промышленные предприятия. Так, автомобильная компания "Мазда" сообщила о закрытии своего центрального офиса в Хиросиме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Жертвы, Ливни в Японии, Наводнение в Японии, Стихийное бедствие, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Спасательная операция в Таиланде: из пещеры достали пятого ребенка В Кыргызстане потерпел крушение военный вертолет Переговоры Азербайджана и Армении пройдут 11 июля

Последние новости

Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0