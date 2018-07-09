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В Кыргызстане потерпел крушение военный вертолет
Новости мира: Винтокрылая машина потерпела аварию при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек.
В горах Кыргызстана во время спасательной операции потерпел крушение вертолет сил воздушной обороны страны, пострадали 4 человека. Об этом сообщает на Анадолу.
Из-за сильного бокового ветра, при посадке вертолет Ми-8 завалился на левый борт.
По предварительным данным пострадали четыре человека, принимаются меры по эвакуации пострадавших.
В Кыргызстане зафиксировано мощное землетрясение
Напомним, 4 апреля в результате катастрофы военного самолета F-16, которая произошла вблизи базы ВВС Неллис за пределами Лас-Вегаса, погиб летчик элитного подразделения "Буревестник" ВВС США (United States Air).
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