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В Кыргызстане потерпел крушение военный вертолет

Военный вертолет Кыргызстана
12:06 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости мира: Винтокрылая машина потерпела аварию при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек.

В горах Кыргызстана во время спасательной операции потерпел крушение вертолет сил воздушной обороны страны, пострадали 4 человека. Об этом сообщает на Анадолу.

Из-за сильного бокового ветра, при посадке вертолет Ми-8 завалился на левый борт.

По предварительным данным пострадали четыре человека, принимаются меры по эвакуации пострадавших.

В Кыргызстане зафиксировано мощное землетрясение

Напомним, 4 апреля в результате катастрофы военного самолета F-16, которая произошла вблизи базы ВВС Неллис за пределами Лас-Вегаса, погиб летчик элитного подразделения "Буревестник" ВВС США (United States Air).

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Все по теме:

Новости мира, Вертолет, Крушение вертолета Ми-8, Кыргызстан, Происшествие, Спасательная операция.
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