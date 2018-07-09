В Кыргызстане потерпел крушение военный вертолет

В горах Кыргызстана во время спасательной операции потерпел крушение вертолет сил воздушной обороны страны, пострадали 4 человека. Об этом сообщает на Анадолу.

Из-за сильного бокового ветра, при посадке вертолет Ми-8 завалился на левый борт.

По предварительным данным пострадали четыре человека, принимаются меры по эвакуации пострадавших.

Напомним, 4 апреля в результате катастрофы военного самолета F-16, которая произошла вблизи базы ВВС Неллис за пределами Лас-Вегаса, погиб летчик элитного подразделения "Буревестник" ВВС США (United States Air).