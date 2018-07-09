Спасательная операция в Таиланде: из пещеры достали пятого ребенка

Из затопленной пещеры в Тайланде спасли пятого ребенка, спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает Sky News.

"К настоящему моменту пятеро детей были спасены из пещеры", - говорится в сообщении.

Также издание, ссылаясь на информационное агентства Reuters, сообщает, что свидетели видели, как из пещеры на носилках выносили еще двух детей. Информация еще не подтверждена.

Как сообщалось, в пещерном комплексе Тхам-Луанг с 23 июня были заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, которые отправились туда на экскурсию.

В ходе спасательной операции один таиландский спасатель погиб.