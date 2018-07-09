https://telegraf.com.ua/files/2018/07/54476281-150x90.jpg Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4226645-spasatelnaya-operatsiya-v-tailande-iz-peshheryi-dostali-pyatogo-rebenka.html
Спасательная операция в Таиланде: из пещеры достали пятого ребенка
Новости мира: Из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде спасатели вытащили еще одного, пятого по счету ребенка.
Из затопленной пещеры в Тайланде спасли пятого ребенка, спасательная операция продолжается.
Об этом сообщает Sky News.
"К настоящему моменту пятеро детей были спасены из пещеры", - говорится в сообщении.
Также издание, ссылаясь на информационное агентства Reuters, сообщает, что свидетели видели, как из пещеры на носилках выносили еще двух детей. Информация еще не подтверждена.
Спасательная операция в Таиланде приостановлена
Как сообщалось, в пещерном комплексе Тхам-Луанг с 23 июня были заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, которые отправились туда на экскурсию.
В ходе спасательной операции один таиландский спасатель погиб.
Telegraf.com.ua