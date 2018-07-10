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Спасение детей Таиланде: Маск привез субмарину в Кхао Лунг

Пещера №3, Кхао Лунг
05:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников

Предприниматель Илон Маск сообщил, что мини-субмарина, собранная из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, готова к использованию в спасательной операции по вызволению заблокированных из частично затопленной пещеры Кхао Луанг детей и уже доставлена в Таиланд. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, сопроводив запись фотографиями испытаний субмарины в одной из пещер.

Маск лично присутствовал в момент тестирования субмарины. Испытания аппарата, который изобретатель предложил использовать для спасения школьников в Таиланде, начались в воскресенье.

"Только что вернулся из пещеры номер 3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется "Лесной вепрь" в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый", — написал предприниматель.

 

Как ранее сообщал Маск, в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9. Небольшой размер субмарины позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры. По словам инженера, мини-субмарина достаточно легкая, чтобы ее сопровождали два дайвера.

В понедельник спасатели в Таиланде завершили вторую стадию эвакуации 13 человек, которые более двух недель назад оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг. Как сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, внутри остаются пять человек — четверо школьников из футбольной команды и их тренер.

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Новости мира, Илон Маск, Кхао Лунг, Субмарина, Таиланд.
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