Эвакуация детей в Таиланде выходит на финальную стадию

Спасатели во вторник приступили к третьей по счету операции по выводу из пещеры детей, заблокированных наводнением на севере Таиланда, сообщают СМИ со ссылками на представителей властей.

По оценкам источников, штаб спасательной операции рассчитывает во вторник полностью завершить эвакуацию, выведя на поверхность остающихся в пещере четырех подростков из детской футбольной команды и их тренера, которые находятся там с 23 июня.

Спасатели активизирую операцию, пока для этого существуют благоприятные погодные условия.

В понедельник международной команде пловцов удалось вывести вторую группу "узников" пещеры в составе четырех человек, Еще четыре ребенка были эвакуированы днем ранее.

Как сообщил журналистам представитель Минздрава Таиланда, "все восемь человек чувствуют себя хорошо... все в хорошем настроении".

В то же время отмечено, что у двух детей отмечено подозрение на легочную инфекцию.

Всем спасенным детям для полной реабилитации придется провести в больнице около семи дней, отмечают местные медики.