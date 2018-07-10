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Жертвы ливней в Японии достигают количества 140 человек

Ливень в Японии
09:47 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Из-за ливней в Японии погибло 134 человека, 7 в тяжелом состоянии и много стали пропавшими без вести.

Число жертв проливных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии превысило 140 человек, местонахождение еще более 70 человек не установлено. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Йосихиде Суга.

“К настоящему времени из-за ливней погибли 134 человека, еще 7 находятся в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи). Кроме того, 10 человек числятся пропавшими без вести, местоположение еще 78, в первую очередь это жители префектуры Хиросима, не установлено”, — сказал он.

По словам Суги, правительство уже выделило порядка 7,2 млрд иен (64,8 млн долларов) в качестве помощи для ликвидации последствий удара стихии в пострадавших районах. Также он отметил, что в работах участвуют 75 тысяч человек, включая полицейских и бойцов японских Сил самообороны.

Жертвами ливней в Японии стали 85 человек

Мощные ливневые дожди начались в Японии в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна “Прапирун”. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тысяч лишились крова.

Канада заявила о готовности помочь Японии в связи с гибелью людей из-за ливней.

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Новости мира, Йосихидэ Суга, Канада, Катаклизм, Происшествие, Япония.
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