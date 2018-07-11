Вдове нобелевского лауреата и диссидента Лю Сяобо разрешили покинуть Китай

Вдову правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо выпустили из Китая.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на AP.

В 2009 году Лю Сяобо был приговорен в Китае к длительному тюремному заключению по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя. В 2010 году, уже в заключении, диссидент был удостоен Нобелевской премии мира за "ненасильственную борьбу за права человека в Китае".

"Осенью 2010 года его жена Лю Ся отправилась в тюрьму, чтобы рассказать мужу, что он был награжден Нобелевской премией мира. Это был последний раз, когда она вышла из дома как свободная женщина. До этой недели", - говорится в сообщении.

Вчера Китай разрешил Лю Ся вылететь в Берлин после восьмилетнего домашнего ареста. Представитель китайского МИД Хуа Чунинг сказала, что Лю отправилась в Германию, чтобы получить "медицинское лечение по своему усмотрению".

Брат Лю Ся, Лю Хуэй, сообщил, что его сестра уже покинула Пекин в находится в Европе, чтобы начать новую жизнь. Он также поблагодарил тех, кто помогал и заботился о ней в течение этих нескольких лет. Сам же брат все еще находится в тюрьме якобы за мошенничество.

Напомним, Лю Сяобо скончался от рака печени в 2017 году. Он стал первым лауреатом Нобелевской премии мира, умершим в заключении.