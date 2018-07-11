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Наводнение в Японии: Количество жертв выросло до 179

Последствия наводнения
06:23 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф

Новости мира: Это самое тяжелое наводнение в Японии за последние 40 лет.

В результате проливных дождей и наводнений в Японии количество жертв увеличилось до 179 человек.

Об этом сообщает 112 ссылкой на AFP в Twitter.

"Поисково-спасательные операции продолжаются в Японии, поскольку число погибших после наводнений и оползней, вызванных рекордными дождями, возросло до 179", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, несколько десятков людей все еще считаются пропавшими без вести.

Напомним, утром, 10 июля, сообщалось, что количество жертв в результате наводнения в Японии увеличилось до 140 человек. Кроме того, пропавшими без вести считались 68 человека.

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Новости мира, Наводнение, Стихийное бедствие, Тайфун, Япония.
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