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Наводнение в Японии: Количество жертв выросло до 179
06:23 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Новости мира: Это самое тяжелое наводнение в Японии за последние 40 лет.
В результате проливных дождей и наводнений в Японии количество жертв увеличилось до 179 человек.
Об этом сообщает 112 ссылкой на AFP в Twitter.
"Поисково-спасательные операции продолжаются в Японии, поскольку число погибших после наводнений и оползней, вызванных рекордными дождями, возросло до 179", - говорится в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, несколько десятков людей все еще считаются пропавшими без вести.
Напомним, утром, 10 июля, сообщалось, что количество жертв в результате наводнения в Японии увеличилось до 140 человек. Кроме того, пропавшими без вести считались 68 человека.
Telegraf.com.ua