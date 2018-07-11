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Картошка превыше всего: Ким Чен Ын инспектировал ферму, вместо встречи с Помпео

Ким Чен Ын
07:01 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Ким Чен Ын предпочел картофельную ферму встрече с Помпео.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не встретился с госсекретарем США Майком Помпео, поскольку в это время, вероятно, инспектировал одну из картофельных ферм страны.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Помпео побывал с визитом в КНДР 6 и 7 июля. Он планировал встретиться с северокорейским лидером, однако, как стало известно позднее, встреча так и не состоялась.

Агентство ЦТАК не сообщало, где находился Ким Чен Ын, однако недавно опубликовало четыре отчета о визите лидера страны в уезд Самджиён.

В одном из них говорилось, что Ким Чен Ын побывал на картофельной ферме, где указал работникам на необходимость высаживать высокоурожайный картофель.

На прикрепленных снимках лидер КНДР в белом пиджаке беседует с гражданами и инспектирует урожай. Хотя агентство не уточняет, когда состоялся визит Ким Чен Ына на картофельную ферму, на прошлой неделе северокорейский чиновник сообщил прибывшему южнокорейскому коллеге, что высший руководитель КНДР находится с визитом "в регионе".

Телеканал отмечает, что поездка на ферму могла состояться как раз в дни визита Помпео.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, Самджиён.
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