Теракт в Пакистане: Убит кандидат на всеобщих выборах

По меньшей мере, двенадцать человек погибли, в том числе ведущий местный политик Харун Билур, который находился в оппозиции к движению Талибан, после того, как террорист-смертник подорвал себя на политическом собрании.

Об этом сообщила во вторник The New York Times.

"Кандидат (на всеобщих выборах – ред.) от политической партии, которая выступает против талибов, был убит во вторник вечером во время нападения смертника", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что теракт произошел, когда Билур выступал перед избирателями.

В целом сообщается о 12 погибших и десятках раненых, в том числе с тяжелыми поражениями. При этом допускается, что количество жертв будет расти.

Пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность, однако, как отмечается, пакистанские талибы неоднократно совершали подобные нападения, направленные против светских политиков.

Нынешний теракт вызвал обеспокоенность относительно безопасности кандидатов на всеобщих выборах в стране, намеченных на 25 июля. Это была первая такая атака во время нынешней кампании в Пакистане, отметила The NYT.