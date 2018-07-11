Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Теракт в Пакистане: Убит кандидат на всеобщих выборах

Место происшествия
07:24 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Всего атака смертника унесла 12 жизней, но не исключается, что жертв может быть больше.

По меньшей мере, двенадцать человек погибли, в том числе ведущий местный политик Харун Билур, который находился в оппозиции к движению Талибан, после того, как террорист-смертник подорвал себя на политическом собрании.

Об этом сообщила во вторник The New York Times.

"Кандидат (на всеобщих выборах – ред.) от политической партии, которая выступает против талибов, был убит во вторник вечером во время нападения смертника", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что теракт произошел, когда Билур выступал перед избирателями.

В целом сообщается о 12 погибших и десятках раненых, в том числе с тяжелыми поражениями. При этом допускается, что количество жертв будет расти.

Пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность, однако, как отмечается, пакистанские талибы неоднократно совершали подобные нападения, направленные против светских политиков.

Нынешний теракт вызвал обеспокоенность относительно безопасности кандидатов на всеобщих выборах в стране, намеченных на 25 июля. Это была первая такая атака во время нынешней кампании в Пакистане, отметила The NYT.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Пакистан, Талибан, Теракт, Харун Билур.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

В Таиланде пещеру, из которой спасли детей, могут сделать достопримечательностью Картошка превыше всего: Ким Чен Ын инспектировал ферму, вместо встречи с Помпео Наводнение в Японии: Количество жертв выросло до 179

Последние новости

По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото) Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0