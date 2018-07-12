Смелое спасение детей из затопленной пещеры "морскими котиками" (Видео)

"Морские котики" Таиланда обнародовали видео, которое демонстрирует смелое спасение футбольной команды, которая оказалась в затопленной пещере. "Во время спасательной операции погиб один таиландский "морской котик" – ему не хватило воздуха. Сейчас все дети и их тренер находятся в больнице. Врачи говорят, что дети чувствуют себя хорошо, но в больнице им придется провести неделю", - говорится в сообщении. Длительное пребывание под землей привело к развитию легочных инфекций. Как сообщалось, в пещере Кхао Луанг с 23 июня были заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, которые отправились туда на экскурсию. Их нашли через девять дней, но из-за сложностей с доступом к местонахождению спасение длилось неделю. Спасти всех удалось во вторник, 10 июля.