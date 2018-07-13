В Китае произошел взрыв на химическом заводе: есть жертвы

Взрыв в промышленном парке в юго-западной провинции убил 19 человек и ранил еще 12 человек.

Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа, пишет Украинская правда.

Местный новостной сайт сказал, что пожар был потушен и расследование его причин продолжается. Никакие другие детали не сообщались.

Как уточняет Reuters, взрыв произошел на химическом заводе. Отмечается, что пользователи в китайских соцсетях опубликовали фотографии, демонстрирующие большой огонь и дым, поднимающийся с объекта.

Агентство отмечает, что в Китае были предприняты усилия по улучшению стандартов безопасности труда, но смертельные аварии на производстве остаются распространенными.

В 2015 году взрыв на химическом складе в северном портовом городе Тяньцзинь убил 165 человек. В прошлом году взрыв на нефтехимическом заводе в восточной провинции Шаньдун убил восемь человек.