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В Китае произошел взрыв на химическом заводе: есть жертвы

Флаг Китая
06:32 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: Взрыв произошел четверг в индустриальном парке в городе Ибинь в провинции Сычуань в 6:30 вечера.

Взрыв в промышленном парке в юго-западной провинции убил 19 человек и ранил еще 12 человек.

Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа, пишет Украинская правда.

Местный новостной сайт сказал, что пожар был потушен и расследование его причин продолжается. Никакие другие детали не сообщались.

Как уточняет Reuters, взрыв произошел на химическом заводе. Отмечается, что пользователи в китайских соцсетях опубликовали фотографии, демонстрирующие большой огонь и дым, поднимающийся с объекта.

Агентство отмечает, что в Китае были предприняты усилия по улучшению стандартов безопасности труда, но смертельные аварии на производстве остаются распространенными.

В 2015 году взрыв на химическом складе в северном портовом городе Тяньцзинь убил 165 человек. В прошлом году взрыв на нефтехимическом заводе в восточной провинции Шаньдун убил восемь человек.

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Новости мира, Взрыв, Жертвы, Ибинь, Китай.
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