"Живое" блюдо: краб схватился за губу девушки, когда она его ела (Видео)

В сети опубликовали видеоролик, на котором видно, что китайская блогерша ела живого краба. Сначала краб казался мертвым, но когда она его начала его есть, он внезапно схватил ее за губу. Об этом говорится на сайте "Сегодня". На кадрах четко видно, как девушка собирается укусить кусок от краба, который сначала кажется мертвым. Но уже после того, как девушка подносит его ко рту, он мгновенно начинает двигаться и сжимает клешню, захватив при этом губу девушки. Девушка начинает кривляться от боли и пытается освободиться. После этого видео обрывается. Пользователи сети предположили, что девушка лакомилась "пьяным крабом" – известным в Китае экзотическим блюдом. Перед подачей повар замачивает живое ракообразное в алкоголе, пока оно не перестанет двигаться.