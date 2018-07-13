Самолеты ВВС Южной Кореи перехватили бомбардировщики РФ

Южная Корея заявила, что подняла военную авиацию, чтобы перехватить два российских военных самолета, которые вошли в ее пространство противовоздушной обороны четыре раза в течение дня.

Об этом Reuters сообщили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Европейская правда.

Российские самолеты, распознанные военными бомбардировщиками, провели более трех часов в опознавательной зоне ПВО Кореи.

Как объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, так и Министерство обороны отказались предоставить подробную информацию о количестве развернутых южнокорейских военных самолетов.