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Самолеты ВВС Южной Кореи перехватили бомбардировщики РФ

Российские бомбардироващики
15:48 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф

Новости мира: Южная Корея говорит, что перекинула самолеты на перехват российских бомбардировщиков.

Южная Корея заявила, что подняла военную авиацию, чтобы перехватить два российских военных самолета, которые вошли в ее пространство противовоздушной обороны четыре раза в течение дня.

Об этом Reuters сообщили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Европейская правда.

Российские самолеты, распознанные военными бомбардировщиками, провели более трех часов в опознавательной зоне ПВО Кореи.

Как объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, так и Министерство обороны отказались предоставить подробную информацию о количестве развернутых южнокорейских военных самолетов.

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Новости мира, Бомбардировщики, ВВС, Перехват, Россия, Южная Корея.
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